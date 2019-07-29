Эльчин Гулиев проверил погранчасти на границе с Арменией

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую деятельность воинских частей и подразделений отдельной пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы, осуществляющей охрану и защиту на государственной границе с Арменией, пролегающей по территории Газахского и Агстафинского районов. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

В пограничных боевых пунктах Э.Гулиев встретился с личным составом, ознакомился с жилищными условиями, работами, проведенными с целью создания необходимой пограничной инфраструктуры безопасности и обороны на государственной границе, уровнем выполнения поручений Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

На служебном совещании с участием руководства Государственной пограничной службы были даны необходимые поручения для повышения боевой готовности воинских частей и подразделений, обеспечения неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.