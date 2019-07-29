Жаркая погода сохранится и завтра

Так, в Баку и на Апшеронском полуострове будет солнечно, южный ветер вечером сменится на северо-западный. Температура воздуха на полуострове ночью составит 22-26, днем 31-36 градусов. В столице ночью 23-25, днем воздух прогреется до 35 градусов.

Завтра на территории Азербайджана ожидается жаркая солнечная погода, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление - 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 45-55%.

На пляжах Апшерона южный ветер вечером также сменится на северо-западный. Температура морской воды составит 24-26 градусов.

В регионах республики осадков также не ожидается, однако вечером в некоторых горных районах возможны грозы, дожди, град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 35-39 тепла, местами столбик термометра поднимется до 41 градуса. В горах ночью 14-17, днем 23-28 градусов тепла.

В сообщении Минэкологии отмечается, что прогнозируемый на 31 июля на Апшероне ветер гилавар может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.