В своей тронной речи коронованный правитель обещал приложить усилия, чтобы укрепить единство всех подданных Малайзии вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности: "Я поставлю благополучие людей превыше всего", передает ТАСС его слова.

Присягу новому королю принес премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. "Заверяю ваше Величество, что правительство никогда не остановится на достигнутых результатах", - заверил премьер.

31 января Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафы Биллах присягнул в качестве монарха Малайзии, сменив отрекшегося короля Мухаммада V. Как отмечали малайские СМИ, предыдущий король был вынужден оставить престол под давлением Совета правителей, которые не одобрили его свадьбу с россиянкой Оксаной Воеводиной.

Верховный глава Малайзии выполняет в основном представительские функции. Несмотря на то, что, согласно Конституции, любое решение правительства выносится от имени и с согласия верховного правителя, на практике он принимает решения, исходя из рекомендаций правительства или парламента, хотя может иметь и собственную позицию. Король утверждает принятые парламентом законы, кандидатуру премьер-министра и состав Верховного суда, имеет право помилования и является главнокомандующим ВС. Монарх избирается по итогам тайного голосования Совета правителей, в который входят наследственные султаны девяти из 13 штатов страны. Правитель Малайзии занимает трон на пять лет без права переизбрания на второй срок подряд.