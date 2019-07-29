К поиску азербайджанского МиГ-29 привлекли иностранных специалистов

К поисковым операциям самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, потерпевшего крушение во время учебно-тренировочного полета 24 июля, привлечены современные подводные роботы, в том числе иностранные специалисты и профессиональные водолазы, сообщает пресс-служба Минобороны.

С целью привлечения к операциям дополнительных сил также было сделано обращение в соответствующие структуры Турции, и в ближайшее время ожидается прибытие специалистов этих структур в Азербайджан.

В то же время, расширяя зону проведения операций, в поисках участвуют многочисленные корабли, катера и авиационные средства надлежащих структур Азербайджана.

В Минобороны отмечают, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, продолжающиеся с момента крушения самолета по сегодняшний день, под руководством комиссии, созданной по поручению министра обороны, в настоящее время поисковые операции интенсивно проводятся.