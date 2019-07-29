В Армении хотят распродать имущество «генерала Манвела»

Комитет государственных доходов Армении обратился в суд за получением разрешения продать на аукционе принадлежащее экс-депутату парламента Манвелу Григоряну имущество. Об этом на судебном заседании по делу Григоряна в Ереване сообщил судья Мнацакан Мартиросян, который зачитал заявление комитета, пишет Sputnik Армения.

В обращении содержится просьба «частично отменить арест на имущество», дать комитету «возможность продать это имущество через аукцион» и заплатить 1 млрд 18 млн драмов в госбюджет в качестве налоговых обязательств, заявил судья.

Адвокат Григоряна, Левон Багдасарян, рассказал, что они не получали каких-дибо документов из Комитета госдоходов, добавив, что им нужно время для тщательного ознакомления с обращением. Суд дал сторонам время ознакомиться с документом для последующего его обсуждения.

Манвел Григорян обвиняется в незаконном хранении оружия и боеприпасов, присвоении имущества на сумму более 100 млн драмов, уклонении от налогов и растрате госимущества (в обоих случаях - более чем на 1 млрд драмов).