Сотрудники Губинского районного отдела полиции задержали в Баку жителей района, пытавшихся продать бриллианты в 5 и 7 каратов, говорится в сообщении Губинской региональной группы пресс-службы МВД.

В ходе проведенной районной полицией операции с поличным были задержаны жители Губинского района - 62-летний Акпер Рзаев и 63-летний Икрам Пиримов, а также жители Баку - 58-летняя Гюллю Назирова, ранее судимый 58-летний Азад Рашидов и 42-летний Эмиль Джанаев, пытавшиеся продать на территории района два бриллианта на крупную сумму.

Во время предварительного допроса задержанные признались, что хотели продать в Губе два бриллианта за 163 тысячи манатов.

В связи с этим в Губинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело.