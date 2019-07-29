Лукашенко отказался от проведения досрочных президентских выборов

По его словам, парламентские и президентские выборы пройдут «по закону и в рамках Конституции». Белорусский лидер уточнил, что в 2019 году пройдет парламентская кампания, в 2020-м — президентская. Он опроверг «прогнозы некоторых знатоков» о том, что «Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго».

Кроме того, Лукашенко попросил главу Центризбиркома Лидию Ермошину не тратить на организацию парламентских выборов "лишних денег", чтобы не вызывать "отвращение у людей".

"Я всегда вам говорил о том, что лишних денег нет, и нам нельзя тратить лишние деньги, ибо мы вызовем отвращение у людей. У нас люди, слава Богу, сознательные, мы их ни в чем упрекнуть не можем… Но тем не менее там на выборах будут задействованы лучшие специалисты: учителя, врачи - это наша интеллигенция. Они будут отвлечены на работу, зарплату им, конечно, в эти месяцы платить надо. И не жалко этим людям. Поэтому, не разбазаривая средства, мы должны определиться по финансированию выборов. В бюджете такие деньги присутствуют", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.