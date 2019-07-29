В Грузии объяснили причины рекордного падения лари

"Ожидаемое количество туристического потока в Грузию сокращено", - отметил он, добавив, что "это подтверждается числами". В Грузию приехало меньше туристов, чем "приезжали в других случаях, это влияет на обменный курс", указал Гвенетадзе, пишет Sputnik Грузия.

Причиной резкого обесценивания национальной валюты Грузии - лари по отношению к доллару является снижение числа туристов. Так прокомментировал падение курса лари в последние недели президент Национального банка страны Коба Гвенетадзе.

Сложившаяся ситуация - "очень болезненный процесс", заявил он. "Абсолютно понимаю всех, кто переживает это влияние", - цитирует главу Нацбанка издание.

Выходом из такого положения, по мнению Гвенетадзе, является дедолларизация. Это лучше всего позволит "нормально и с меньшими потерями перенести такие ситуации".

Также он заверил, что в Нацбанке пристально следят за происходящим: "Если обесценивание лари отразится на уровне инфляции, мы примем меры".

По оценке главы Нацбанка, обменный курс вскоре должен стабилизироваться.