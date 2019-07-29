По его словам, ранее организаторы митинга проводили несанкционированные акции на Трубной, но полиция на это «не реагировала», и их такой сценарий не устроил. «Поэтому организаторы акций перешли к попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских. Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно», — сказал мэр Москвы.

Акция, которая прошла в Москве 27 июля, была несогласованной, ее участники просто вынудили полицию применить силу. Правоохранители, в свою очередь, действовали по уставу, выполняя свой долг, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «ТВ Центр».

«Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии, они выполняли свой долг», — добавил Собянин.

Во время субботнего митинга пострадали несколько десятков человек. «Сколько бы их ни было, все равно очень жаль. Пострадали несколько полицейских и росгвардейцев. Все они на совести организаторов беспорядков», — сказал московский градоначальник.

По мнению мэра Москвы, многие участники беспорядков не имели отношения ни к Москве, ни к выборам в Мосгордуму: «Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки. Люди, идущие в законодательную власть, грубо попирают законы. Причина — не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем!»

В субботу, 27 июля, в Москве прошла массовая несогласованная акция из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать независимых кандидатов на выборы в Гордуму. По данным МВД, были задержаны порядка 1 тыс. человек, активисты в свою очередь сообщили о почти 1,4 тыс. задержанных, в числе которых многие лидеры оппозиции. В Совете по правам человека (СПЧ) после разгона акции в Москве сообщили, что подготовят доклад для президента РФ Владимира Путина.