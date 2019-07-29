Мэр Москвы поблагодарил полицию за разгон митинга видео
Акция, которая прошла в Москве 27 июля, была несогласованной, ее участники просто вынудили полицию применить силу. Правоохранители, в свою очередь, действовали по уставу, выполняя свой долг, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «ТВ Центр».
По его словам, ранее организаторы митинга проводили несанкционированные акции на Трубной, но полиция на это «не реагировала», и их такой сценарий не устроил. «Поэтому организаторы акций перешли к попыткам перекрытия дорог, блокированию улиц, нападению на полицейских. Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно», — сказал мэр Москвы.
«Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии, они выполняли свой долг», — добавил Собянин.
Во время субботнего митинга пострадали несколько десятков человек. «Сколько бы их ни было, все равно очень жаль. Пострадали несколько полицейских и росгвардейцев. Все они на совести организаторов беспорядков», — сказал московский градоначальник.
По мнению мэра Москвы, многие участники беспорядков не имели отношения ни к Москве, ни к выборам в Мосгордуму: «Похоже, им нужны были не выборы, а беспорядки. Люди, идущие в законодательную власть, грубо попирают законы. Причина — не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем!»
В субботу, 27 июля, в Москве прошла массовая несогласованная акция из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать независимых кандидатов на выборы в Гордуму. По данным МВД, были задержаны порядка 1 тыс. человек, активисты в свою очередь сообщили о почти 1,4 тыс. задержанных, в числе которых многие лидеры оппозиции. В Совете по правам человека (СПЧ) после разгона акции в Москве сообщили, что подготовят доклад для президента РФ Владимира Путина.