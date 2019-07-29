Украина арестовала российский танкер

Решением Приморского районного суда Одессы арестован вместе с изъятыми при обыске документами российский танкер NEYMA, задержанный 25 июля в порту Измаил сотрудниками Службы безопасности и Военной прокуратуры Украины. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает ТАСС.

В СБУ заявили, что судно NEYMA было переименовано в NIKA SPIRIT, чтобы «скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе». На танкере был проведен обыск и допрошены члены экипажа. Спустя несколько часов моряков отпустили, они вернулись в Россию.

Капитан корабля Илья Дребязка позже рассказывал, что инцидент с задержанием произошел около восьми часов утра. На танкер прибыли сотрудники правоохранительных органов Украины, они провели обыск и изъяли документы. По его словам, проведение следственных действий не было согласовано с российским консулом, несмотря на то, что судно под российским флагом — это территория России.