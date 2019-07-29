Ильхам Алиев наградил победителей Еврофестиваля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов и их тренеров за самые высокие результаты на проведенном в Баку летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, размер премиальных для чемпионов игр составит 10 тысяч манатов (тренер получит вознаграждение в размере 5 тыс. манатов); за второе место - 7 тысяч манатов (тренеру – 3,5 тыс. манатов), за третье место - 5 тысяч манатов (тренеру – 2,5 тыс. манатов).

Кроме того, вознаграждения также предусмотрены старшим тренерам национальных команд - в размере, причитающемся личному тренеру спортсмена, показавшего самый высокий результат (один раз).

Сборная Азербайджана по итогам Европейского юношеского олимпийского фестиваля заняла четвертое место в общем зачете. В активе азербайджанских спортсменов 23 медали: 10 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Азербайджан на фестивале представляли 122 спортсмена.