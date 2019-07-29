Трамп поставил Китаю ультиматум

Пекину следует заключить торговую сделку с Вашингтоном до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2020 года, написал в своем Twitter американский президент Дональд Трамп, пишет Лента.ру.

Глава Белого дома предупредил, что в случае его переизбрания на второй срок соглашение окажется намного жестче для Пекина или же вообще не будет подписано. Трамп также напомнил, что в июле экономика Китая показала худший результат за последние 27 лет.

По итогам первого полугодия 2019 года рост ВВП Китая составил 6,3 процента, что эквивалентно 6,56 триллиона долларов.

В Китае 30-31 июля пройдет 12-й раунд торгово-экономических консультаций между Пекином и Вашингтоном. США в них представят американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.