Новруз Мамедов собрал министров фото
Сегодня состоялось очередное заседание Кабинета министров под председательством премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова. Об этом сообщает АзерТАдж.
Открыв заседание, премьер-министр Новруз Мамедов проинформировал о повестке дня. Было отмечено, что на заседании будут обсуждены вопросы «О проделанной работе и результатах по улучшению и повышению эффективности системы снабжения тепловой энергией и горячей водой в Азербайджанской Республике, о предстоящих задачах по усовершенствованию этой области в соответствии с современными стандартами и требованиями», и «О перспективах развития аквакультуры в Азербайджанской Республике и мерах по ее реализации».
Были заслушаны доклады председателя ОАО Azəristiliktəchizat Яшара Гасанова, министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева, министра сельского хозяйства Инама Керимова.
На заседании состоялись выступления по темам, прозвучали различные предложения.