Гурбан Гурбанов о «Дандолке», спортивной злости и «Нефтчи»

«Это будет важная игра, - говорит наставник. - Ответная встреча всегда засталяет быть более внимательным, особенно против таких соперников, как «Дандолк». Ирландский клуб жаждет пройти в следующий этап. Мы тоже этого очень хотим. Будет интересная игра. Постараемся показать хороший футбол и добиться удачного результата.

Как будем строить завтра игру? Мы в каждом матче вносим изменения согласно сопернику. Конечно, хотим сохранять свой стиль и улучшать его. Главное - препятствовать тому, что планирует делать соперник, и, конечно же, показать свой футбол.

Главный тренер «Дандолка» заявил, что в ответной игре мы будем нервничать из-за результата первого матча? Думаю, что этого не будет. Должна быть спортивная злость, это нормально. Но не нервозность. И еще нужно быть терпеливыми.

Появилась информация об интересе к Махиру Эмрели в Испании? Давайте я отвечу на этот вопрос после матча.

Думаю ли я уже о соперниках по следующему раунду – АПОЭЛ и «Сутьеске»? Ответ вы сами прекрасно знаете. Мы всегда думаем о предстоящей игре. Сейчас все наши мысли об ответной встрече с «Дандолком». Надо пройти ирландцев, а потом думать о следующем сопернике. Если уже сейчас размышлять об этом, то это может помешать мне самому.

Каковы шансы «Нефтчи» после первой удачной игры с «Арсеналом»? Иншаллах, «Нефтчи» пройдет! Желаем успехов «Нефтчи». Я всегда говорил, что Азербайджану нужны рейтинговые очки. Важно не просто проходить соперника, но и обыгрывать. За это дают дополнительные очки. Поэтому желаю побед в ответных играх и «Нефтчи», и «Габале».