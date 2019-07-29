Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспия

Президент РФ Владимир Путин во вторник внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау (Казахстан) 12 августа 2018 года. Текст размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента, передает ТАСС.

Согласно пояснительным материалам, "конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств". "В соответствии с конвенцией к основным принципам деятельности ее сторон на Каспийском море, в частности, относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих сторонам", - отмечается в сопроводительных документах.