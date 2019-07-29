ВВС Турции уничтожили десятки террористов в Ираке

ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов ПКК на севере Ирака, нейтрализованы четыре боевика. Как сообщает Минобороны Турции в Twitter, авиаудары нанесены в рамках операции Pençe.

Таким образом, число террористов, нейтрализованных в рамках операции Pençe, достигло 76.

Турецкая армия с конца мая проводит контртеррористические операции в Ираке. В рамках операций Pençe-1 и Pençe-2 наносятся воздушные и наземные удары по объектам террористов РКК на севере Ирака. Против террористов задействованы артиллерия, ударные вертолеты ATAK и беспилотники. Операция Pençe-1 началась 27 мая в иракском районе Хакурк под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.