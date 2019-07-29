Президент Грузии прокомментировала ситуацию вокруг Кешикчидаг

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что у совместной комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской границы должна быть возможность работать в спокойной обстановке, заявила пресс-спикер главы государства Хатия Моисцрапишвили на брифинге, передает «Спутник-Грузия».

"Все согласны с тем, что Грузии нужны установленные границы для развития и для курса, который мы взяли. Соответственно, президент Грузии считает, что комиссии нужно дать возможность работать. Безусловно, ни у кого нет иллюзий, что это произойдет сегодня или завтра. Но у комиссии должна быть возможность работать в мирной и эффективной среде, чтобы достичь того результата, которого мы хотим достичь", - заявила Моисцрапишвили.

Напомним, что 25 апреля грузинская сторона заявила, что азербайджанские пограничники перекрыли дорогу в комплекс Кешикчидаг (Давид-Гареджи). Комментируя данную информацию, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы.

14 июля граждане Грузии учинили инцидент в отношении пограничного наряда ГПС Азербайджана. МИД Азербайджана потребовал объяснений от посла Грузии в Баку в связи с этим инцидентом, произошедшим на служебной заставе Кешикчи Гала Шамкирской погрангруппы Азербайджана.