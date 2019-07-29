Самолеты США провели разведку у российских границ

Воздушное судно взлетело с американской базы и направилось в сторону западной части России. В 10:55 по московскому времени самолет заметили неподалеку от Калининграда. Спустя три часа Boeing отправился на аэродром базирования.

К Калининградской области также приблизился шведский самолет-разведчик. По данным PlaneRadar, воздушное судно пролетало у российских границ, когда проводило разведку в акватории Балтийского моря.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Вашингтон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.