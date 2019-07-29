Инара Рафикгызы, Гюльнар Алиева 21:25

Уже вторые сутки Азербайджан под впечатлением трагедии, унесшей жизнь сразу четырех парней. 28 июля давние друзья решили поплавать в море, и все утонули. С начала пляжного сезона чуть не каждый день появляются сообщения об утонувших. Судя по официальной статистке, большинство погибших купались на пляжах в Кюрдаханы, Горадиле, Шувеляне. И вот новая трагедия: море поглотило сразу четырех парней, четырех друзей. Как сейчас уверяют их близкие, все они хорошо плавали, но, видимо, попали в водоворот, из которого не смогли выбраться.

Двое суток в Кюрдаханах траур - все жители поселка оплакивают утонувших ребят. Корреспонденты haqqin.az побывали в доме одного из погибших – 28-летнего Али Джавадова и поговорили с его родственниками. «Мой сын был преданным другом, даже под угрозой гибели он не оставил своих товарищей», - сквозь слезы говорит мать погибшего Кифаят Джавадова. По ее словам, в день трагедии их семья была на поминках дедушки жены Али – Айсель Джавадовой. «Али сидел там задумчивый, в стороне от всех. Когда спросила, что с ним, он вдруг сказал, что какие-то дурные предчувствия беды, даже сердце сжимается. Но потом он попытался успокоить меня, отправил домой, сказав, что скоро и они с женой придут», - рассказывает убитая горем мать. Но вечером того же дня к ним пришел один из родственников и принес страшную весть: Али утонул в море вместе со своими друзьями Балабабой Бабаевым, Мурадом Азизовым и Кямраном Гаджигулиевым.

Али был женат уже три года, у него остались двое малолетних детей. По словам родственников, парень бросился в воду, чтобы спасти своего друга Балабабу, который женился всего за два дня до того. «Вдруг услышала, что кто-то во дворе сказал про смерть Али. Не помню, как бросилась к ним. Меня посадили в машину и повезли к морю. На пляже была толпа народа, я растолкала всех и увидела своего сына. Его тело было еще теплым. Я начала его звать, но он не отзывался… Моего сына убило море», - причитает Кифаят ханум. Тетя погибшего припомнила, что после свадьбы Балабаба хотел устроить застолье для друзей и уже зарезал барана. «Никто из них не был пьян. Все были верующими людьми. Говорят, что Балабаба попал в водоворот и начал тонуть, а Али попытался вытащить его, но и сам утонул. Это судьба. Умереть таким молодым... Его все в селе очень уважали», - уверяет женщина.