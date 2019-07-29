В Баку утонул 30-летний мужчина
На пляже в поселке Горадиль утонул 30-летний житель Баку Алигейдар Алиев, сообщает Report.
Водолазы нашли тело погибшего и извлекли его из воды.
На пляже в поселке Горадиль утонул 30-летний житель Баку Алигейдар Алиев, сообщает Report.
Водолазы нашли тело погибшего и извлекли его из воды.
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