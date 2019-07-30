Полиция Москвы пригрозила российской оппозиции разгоном очередного митинга

В пресс-службе главка напомнили, что в интернете появились призывы к гражданам принять участие в массовом мероприятии в центре столицы 3 августа.

Между тем, напоминает полиция, власти Москвы подобных акций не согласовывали, мероприятие является незаконным, а за организацию и участие в несанкционированных митингах предусмотрена ответственность. Кроме того, в столичном главке сообщили о поступающей информации о предполагаемом использование аэрозолей раздражающего действия и пиротехники на несанкционированной акции. В связи с этим полиция еще раз напомнила гражданам о соблюдении законов.

В субботу, 27 июля, в центре Москвы прошла многочисленная не согласованная с городской администрацией акция протеста. По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По состоянию на 30 июля, под арест отправлен 61 человек. Возбуждены три уголовных дела о насилии в отношении полицейских, а также уголовное дело о массовых беспорядках.