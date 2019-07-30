Трамп назвал Washington Post российским активом

Президент США Дональд Трамп назвал издание Washington Post «российским активом». Об этом он заявил, когда его спросили о бездействии Республиканской партии в защите избирательных процессов от иностранного вмешательства в эфире CNN.

Издание ранее назвало лидера большинства в Сенате Митча МакКоннелла «российским активом» из-за отклоненных законопроектов по укреплению системы безопасности на выборах.

Когда Трампа спросили об этом, он ответил, что Washington Post — это «российский актив».

Трамп при этом похвалил МакКоннелла, сказав: «Митч МакКоннелл — человек, который знает меньше о России и российском влиянии, чем Дональд Трамп, а я ничего не знаю».