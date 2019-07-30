«Карабах» сыграет в Лиге чемпионов с АПОЭЛ Если пройдет ирландцев
Кипрский футбольный клуб АПОЭЛ вышел в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, где может встретиться с чемпионом Азербайджана «Карабахом».
Сегодня АПОЭЛ дома разгромил черногорскую «Сутьеску» со счетом 3:0. Хет-триком отметился серб Андрия Павлович. Общий счет двухматчевого противостояния – 4:0 в пользу киприотов.
Согласно жребию в 3-м раунде АПОЭЛ должен сыграть с победителем пары «Дандолк» - «Карабах». В Ирландии команды сыграли вничью 1:1, и завтра на «Далга Арене» состоится ответная встреча.
Если «Карабах» пройдет «Дандолк», то первый матч проведет на Кипре 6-го или 7-го августа. Ответная игра пройдет в Баку 13-го или 14-го числа.