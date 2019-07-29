Стрельба в американском супермаркете: есть убитые

В городе Саутхейвен (штат Миссисипи) мужчина застрелил двух человек. Стрельба произошла рано утром в магазине Walmart, сообщает New York Post.

Нападавший убил двоих сотрудников магазина, один из них был обнаружен в магазине, второй — на парковке.

Злоумышленник также стрелял в полицейского, но пуля попала в бронежилет.

Подозреваемый был ранен в перестрелке и госпитализирован. По предварительной версии, стрелял недовольный сотрудник, который был отстранен в понедельник от работы за то, что угрожал клиенту ножом.