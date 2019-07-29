Вот как надо усмирять протестующих оперативный комментарий
Вялотекущее противостояние в Гонконге продолжается, но чувствуется, что все устали. Протестное движение затихает, причем властям удалось добиться этого без массовых репрессий.
«Да, ладно», - скажет скептик. - «Как это не было массовых репрессий? Вот по телеканалам показывали толпы арестованных…» Что ж, на картинку из телевизора есть беспристрастная статистика, причем, сразу замечу, не от официальных лиц, а от организаторов протестов. В среднем, на 100 000 - 200 000 протестующих приходится от 10 до 40 задержанных. 14 июля, например, арестованы 40 человек, в акциях протеста около 115 000 человек. 27 июля были арестованы 11 человек при 288 000 вышедших манифестантах.
Все слухи о раздаче оружия, введении войск и объявлении чрезвычайного положения так и оказались только слухами, которые организаторы протеста увлеченно пересказывали доверчивым корреспондентам иностранных СМИ, ну а те уж тут же выставляли эти басни на новостные ленты. Иного поведения от пишущей братии, впрочем, ожидать было трудно - в воздухе витали флюиды сенсации и жареных фактов, как тут было удержаться.
Между тем Пекин - именно Пекин, поскольку совещания с ним администрация Гонконга проводила по нескольку раз в день - настаивал именно на сдержанности, выбрав единственно верную политику - дать основной массе протестующих выпустить пар, устать от этого испускания эмоций и прекратить участие в манифестациях. В итоге - останется лишь ядро недовольных, которые, видя, как сокращается число их сторонников, непременно пойдут на обострение, стремясь привлечь к себе внимание. Тут-то их и можно брать.
Но не за участие в протестах, а за вполне конкретные и железно доказанные нарушения общественного порядка, а то и за насильственные действия или что похуже.
Зачем плодить мучеников «борьбы с режимом»? Зачем раздражать население кадрами жестких действий против протестующих, если всего и нужно, что проявить терпение и перевести борьбу с активистами в иную плоскость, вне площадей и улиц?
Расчет блестяще оправдался. Пара недель протестов - и количество выходящих на улицы начало стремительно сокращаться, 100500-е сообщение об очередном митинге уже утомляло и даже раздражало. А вот ядро демонстрантов… Они повели себя совершенно предсказуемо. Приставали к прохожим в аэропорту с рассказами о протестах - вот у тех больше забот не было. Там же вступали в конфликты с теми, кто их действий явно не одобрял.
И уж полным идиотизмом с их стороны стала акция отчаяния, когда в минувший понедельник они начали блокировать проходы к электропоездам и метро в самый час пик с целью «продолжить агитацию» и «пробудить массы от инертности». Добились обратного - опаздывающие на работу пассажиры ругали их на чем свет стоит, а некоторых агитаторов критиковали уже физически, ногами и руками по мягким частям тела.
И в этот момент - ни раньше, ни позже - последовало официальное заявление Пекина, расставляющее все точки по итогам произошедшего.
Во-первых, массовые протесты были признаны вполне законным правом граждан выражать свое мнение об ошибках власти. При том, разумеется, условии, что протестующие не будут нарушать закон, крушить магазины, нападать на полицейских и совершать прочие непотребства. Словом, протестовать можно, но культурно и пристойно, не уподобляясь в своем поведении обезьянам с Хайнаня.
Во-вторых, было заявлено, что администрация Гонконга в целом работает хорошо, но есть в ее деятельности «отдельные недостатки». В частности, закон об экстрадиции, с которого все и началось, был подготовлен в спешке, с недоработками, без учета общественных настроений и возможной реакции населения.
Кстати, подобный прецедент в истории Гонконга уже был. После протестов в 2004 году тогдашний председатель КНР товарищ Ху Цзиньтао также покритиковал главу администрации Гонконга господина Тун Чи-хва за «ошибки в стиле руководства». Тот эту критику признал справедливой, публично выступил с самокритикой и спустя несколько месяцев подал в отставку.
И в-третьих, пожалуй, самое важное из того, что заявил Пекин в лице Яна Гуана, который в Госсовете КНР отвечает за работу в Гонконге и Макао, являясь, по сути, куратором этих территорий. Кандидат в члены ЦК КПК, кстати, что придает его словам особый вес.
Так вот, товарищ Ян Гуан покритиковал «иностранных политиков, которые хотели бы превратить Гонконг в проблему для КНР». Но при этом ни слова не сказал о «цветных революциях», «черных руках иностранных спецслужб» и «наймитах и агентах империализма».
Более того, Ян акцентировал внимание на том, что произошедшее - это внутренний вопрос Гонконга, вызванный нерешенностью многих социально-экономических проблем территории. Например - доступности жилья, роста цен, социальной мобильностью молодежи и ряда других, болезненно отражающихся на местных жителях.
Пообещав при этом, что местные власти уже в ближайшее время начнут заниматься этими проблемами, причем - в тесном контакте с населением.
Собственно, после этого заявления у организаторов протестов, «агитаторов, горланов, главарей» есть только два варианта поведения. Либо продолжать выходить с лозунгами: «Демократия сейчас!» «Права и свободы каждому!», постепенно все более маргинализируясь и балансируя на грани между экстремизмом и статусом городских сумасшедших. Либо идти на сотрудничество с администрацией, предлагая ей свою помощь в решении социально-экономических проблем территории, то есть - встраиваться в систему и принимать ее правила.
Третьего пути им Пекин не оставил, более того, в определенном смысле даже предоставил свободу выбора. Обойдясь при этом без чрезвычайных мер - перекрытия площадей, полицейской дивизии, массовых «свинчиваний» протестующих и собак.