«Да, ладно», - скажет скептик. - «Как это не было массовых репрессий? Вот по телеканалам показывали толпы арестованных…» Что ж, на картинку из телевизора есть беспристрастная статистика, причем, сразу замечу, не от официальных лиц, а от организаторов протестов. В среднем, на 100 000 - 200 000 протестующих приходится от 10 до 40 задержанных. 14 июля, например, арестованы 40 человек, в акциях протеста около 115 000 человек. 27 июля были арестованы 11 человек при 288 000 вышедших манифестантах.

Все слухи о раздаче оружия, введении войск и объявлении чрезвычайного положения так и оказались только слухами, которые организаторы протеста увлеченно пересказывали доверчивым корреспондентам иностранных СМИ, ну а те уж тут же выставляли эти басни на новостные ленты. Иного поведения от пишущей братии, впрочем, ожидать было трудно - в воздухе витали флюиды сенсации и жареных фактов, как тут было удержаться.

Между тем Пекин - именно Пекин, поскольку совещания с ним администрация Гонконга проводила по нескольку раз в день - настаивал именно на сдержанности, выбрав единственно верную политику - дать основной массе протестующих выпустить пар, устать от этого испускания эмоций и прекратить участие в манифестациях. В итоге - останется лишь ядро недовольных, которые, видя, как сокращается число их сторонников, непременно пойдут на обострение, стремясь привлечь к себе внимание. Тут-то их и можно брать.

Но не за участие в протестах, а за вполне конкретные и железно доказанные нарушения общественного порядка, а то и за насильственные действия или что похуже.

Зачем плодить мучеников «борьбы с режимом»? Зачем раздражать население кадрами жестких действий против протестующих, если всего и нужно, что проявить терпение и перевести борьбу с активистами в иную плоскость, вне площадей и улиц?

Расчет блестяще оправдался. Пара недель протестов - и количество выходящих на улицы начало стремительно сокращаться, 100500-е сообщение об очередном митинге уже утомляло и даже раздражало. А вот ядро демонстрантов… Они повели себя совершенно предсказуемо. Приставали к прохожим в аэропорту с рассказами о протестах - вот у тех больше забот не было. Там же вступали в конфликты с теми, кто их действий явно не одобрял.