Трамп пообещал разобраться с болезнью Навального видео
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с заболеванием Алексея Навального. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами в Вашингтоне, передает телеканал ABC News в Twitter.
Asked about prominent Putin critic Alexey Navalny, whose doctor says he was poisoned while in a Moscow jail, Pres. Trump says, "I don't know about it, but I'll find out about it. This is new. I heard about it last night." https://t.co/O5oYbaTjsF pic.twitter.com/VMZBmeQyQv— ABC News Politics (@ABCPolitics) July 30, 2019
«Это новая история, я услышал о ней вчера вечером. Я не знаю подробностей. Я разберусь», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
28 июля Навальный, находящийся под административным арестом, был госпитализирован в московскую ГКБ 64 с острой аллергической реакцией. У него сильно отекло лицо и покраснела кожа. На следующий день он был выписан, блогера вернули в спецприемник, где он отбывает 30 суток за призывы к участию в несогласованной акции оппозиции.
По утверждению представителя Навального, ранее тот не жаловался на какую-либо аллергию.