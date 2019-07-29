Всем пяти странам Каспийского грозит сегодня полное исчезновение популяции осетровых рыб. Неконтролируемый вылов осетровых и браконьерство привели к тому, что в естественной среде обитания рыба оказалась практически на грани вымирания. Между тем именно на Каспий приходится 90 процентов всего промысла черной икры. Поэтому сегодня производство черной икры, точнее, вылов осетровых строго контролируется на международном уровне. Конвенция по международной торговле вымирающими видами дикой флоры и фауны (CITES) уже много лет устанавливает ежегодные квоты вылова для прикаспийских стран.

И это тоже результат наращивания производства осетровых и, соответственно, икры в аквакультурных условиях. В настоящее время при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана действуют четыре рыбоводных завода для искусственного воспроизводства запасов осетровых рыб. Все четыре предприятия ежегодно выпускают в Каспийское море около 9 млн штук молоди осетровых. В прошлом году было выпущено 8,3 млн штук мальков, а в целом с 2001 года - около 165 миллионов. Кроме того, в последнее время наладилось выращивание осетров в искусственных водоемах.

Снижение цен на черную икру наблюдается и на рынке Баку. Если раньше стограммовая банка икры стоило 100-120 манатов, то сейчас ее можно купить за 50-80 манатов. Правда, продавцы отмечают, что цена на белужью икру не снизилась, она все еще очень дорога.

Однако, как ни парадоксально, цены на черную икру на мировом сейчас идут вниз. К примеру, за последние восемь лет стоимость икры в России снизилась почти в 2,5 раза. Эксперты отмечают, что на снижение цен могли повлиять многие факторы, в том числе развитие аквакультурного производства. Кроме того, было подтверждено, что благодаря увеличения доли рынка Китая в последнее время цены на аквакультурную черную икру упали почти на 50 % во всем мире.

Между прочим, в Европе в последние годы разрешается продавать икру осетра исключительно из аквакультуры. В Китае существует 12 рыбоводческих хозяйств. Недостаток опыта и традиций выращивания осетровых китайские производители компенсируют энтузиазмом и размахом — первые баночки с китайской черной икрой были выпущены в 2006 году, а сейчас Китаю принадлежит 10% мирового икорного рынка. В самом Китае пока нет экспертов по этому продукту, поэтому отладкой производственных линий занимаются специалисты из Ирана.

Комментируя haqqin.az ситуацию с черной икрой в Азербайджане, и.о. директора Департамента по воспроизводству и охране водных биологических ресурсов Минэкологии, доктор биологических наук профессор Мехман Ахундов подтвердил, что в последние 10 лет состояние популяций осетровых видов рыб на Каспии остается на стабильно низком уровне. Причем это общая тенденция, характерная не только для Азербайджана, но и для всех прикаспийских стран.

Начиная с 2011 года прикаспийскими странами введен совместный мораторий на коммерческий вылов осетровых рыб. Поэтому вся импортируемая в страну черная икра получена от выращенных в аквакультуре осетровых рыб, то есть на рыбоводных фермах.

«Имеющаяся на местном рынке черная икра в основном импортируется из Китая, России, Ирана, Болгарии, Украины. Однако уже появились первые отечественные производители продукции из осетровых рыб, выращиваемых в аквакультуре. Поэтому цены на черную икру остаются относительно стабильными», - сказал М.Ахундов.

Эксперт сообщил и о мерах по спасению особой популяции рыб, свойственной только нашему региону - каспийского (куринского) лосося, который включен в Красную книгу Азербайджана.

«Популяция этого вида поддерживается почти исключительно за счет искусственного воспроизводства на рыбоводных заводах. Ежегодно рыбоводными лососевыми заводами нашей страны выпускается в море в среднем до 150 тысяч молоди лосося. Однако уже появились первые частные рыбоводные хозяйства, которые могут выращивать этот вид в достаточном количестве», - отметил М.Ахундов.

В то же время самой большой проблемой для осетровых и иных видов рыб на Каспии ученый считает браконьерство. «К сожалению, усилия последних лет в борьбе с браконьерством пока не дали существенных результатов, причем эта тенденция наблюдается не только в Азербайджане, но и в других прикаспийских странах. Браконьеры используют различные губительные для рыбы приспособления и методы: невидимые жилковые сети, крючья, взрывчатку, электрошок. В борьбе с браконьерством экологи сегодня тесно сотрудничает с силовыми структурами, главным образом с Управлением полиции на водном транспорте МВД. Однако одними только силовыми методами невозможно достигнуть сохранения природных популяций рыб, особенно осетровых. В корне этой проблемы лежит невозможность удовлетворения спроса населения на рыбную продукцию и ограниченные возможности традиционных форм рыбоводства для увеличения производства рыбы. Поэтому для решения проблем с браконьерством необходимо развивать аквакультуру ценных и новых для Азербайджана пород рыб с внедрением интенсивных технологий выращивания, которые позволят существенно увеличить объем производства и удовлетворить потребности на рыбную продукцию. В настоящее время в Азербайджане начали активно развиваться хозяйства по рыборазведению. Так что решение проблемы борьбы с браконьерством будет определяться в том числе экономическими методами, связанными с интенсивным развитием аквакультуры в стране. Насыщение местного рынка рыбной продукцией аквакультуры создаст такие экономические условия, когда браконьерский вылов этих рыб из природной среды станет невыгодным, нерентабельным. Тем самым развитие интенсивной аквакультуры обусловит снижение объемов браконьерства, уменьшится антропогенный пресс на природные популяции рыб, что, несомненно, положительно скажется на сохранении биологического разнообразия Каспия», - подчеркнул профессор.