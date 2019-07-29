Экономика Германии, как и здоровье ее канцлера Ангелы Меркель, в последнее время заметно пошатнулись. Меркель отправили на вынужденный и долгосрочный отдых, одновременно принимаются срочные меры и для оздоровления локомотива еврозоны. Что случилось, чем вызвано замедление крупнейшей экономики Европы, который непременно отразится на развитии всего континента, как его остановить? Да и с Азербайджаном Германия имеет весьма тесные экономические связи, что заставляет нас всерьез задуматься обо всем этом.

Фундаментальных исследований этого вопроса пока нет, но эксперты Бундесбанка предполагают, что ВВП Германии сократился в апреле-июне из-за уменьшения экспорта и спада в строительной отрасли. Ориентированная на экспорт экономика этой страны оказалась одной из главных жертв нараставшей в последние месяцы международной напряженности, порожденной рядом проблем - от конфликтов в международных торговых отношениях до неопределенности вокруг Brexit. Это и отмечает Бундесбанк, делая ударение на продолжающемся во втором квартале текущего года спад в промышленности Германии, а также угрозу Brexit. И подчеркивает, что восстановления в экспортном секторе и промышленности пока не просматривается. Выходит, что и темпы роста ВВП страны будет продолжать свое падение.

Да, Бундесбанк назвал несколько факторов, которые лежат на самом деле на поверхности. Это и торговые войны, которые уже вызвали замедление экономики Китая. А ведь Поднебесная является важным торговым партнером еврозоны в целом и Германии, в частности. Это и Brexit, закручивающийся в самой невероятной форме и грозящий слаженной экономике всей еврозоны. Это и замедление в самой еврозоне, которая если пока и достаточно далека от эпицентра торговых войн, постепенно к нему приближается. Кроме того, экономика Германии во многом строится на экспорте в другие страны еврозоны, а в большинстве из них, как уже отметили, сейчас наблюдается явное замедление экономики.

Ухудшается и деловой климат в стране. Так, индекс делового климата в Германии снизился в июле до 95,7 пункта с 97,5 пункта в июне, хотя эксперты прогнозировали, что этот показатель снизится до 97,1 пункта. Июльский индекс показал наименьшее значение с апреля 2013 года. В свою очередь индекс текущей экономической ситуации снизился за этот же период со 101,1 до 99,4 пункта, что значительно ниже ожиданий аналитиков (до 100,4 пункта). То же можно сказать и о другом важном показателе - индексе экономических ожиданий, который снизился в июле до 92,2 пункта против 94 пунктов в июне. В результате компании оказались менее удовлетворены своим экономическим положением, они смотрят в будущее с еще большим скептицизмом. "Экономика Германии находится в трудном положении", - заявил глава IFO Клеменс Фюст.

Многие ожидали, что новые признаки ослабления крупнейшей экономики Европы повлияют и на решения Европейского центробанка (ЕЦБ), руководство которого на прошлой неделе провело очередное заседание для принятия решения о мерах денежно-кредитного стимулирования экономики еврозоны. Прогнозировалось, что ЕЦБ ответит на замедление роста экономики еврозоны, понизив к сентябрю ключевую ставку, которая составляет минус 0,4%. От этого заседания ждали четких сигналов о запуске новых стимулов и дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. И ЕЦБ в четверг пообещал снова поддержать экономику Но не изменил базовые процентные ставки, оставив ставку рефинансирования на нулевом уровне, а ставку по депозитам – на уровне -0,4%. Правда в его заявлении изменилась оценка будущих действий евробанка.