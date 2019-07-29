Экономика Германии, как и здоровье ее канцлера пошатнулись наша реплика

Эльнур Мамедов, отдел экономики

Экономика Германии, как и здоровье ее канцлера Ангелы Меркель, в последнее время заметно пошатнулись. Меркель отправили на вынужденный и долгосрочный отдых, одновременно принимаются срочные меры и для оздоровления локомотива еврозоны. Что случилось, чем вызвано замедление крупнейшей экономики Европы, который непременно отразится на развитии всего континента, как его остановить? Да и с Азербайджаном Германия имеет весьма тесные экономические связи, что заставляет нас всерьез задуматься обо всем этом.

Ангела Меркель

Фундаментальных исследований этого вопроса пока нет, но эксперты Бундесбанка предполагают, что ВВП Германии сократился в апреле-июне из-за уменьшения экспорта и спада в строительной отрасли. Ориентированная на экспорт экономика этой страны оказалась одной из главных жертв нараставшей в последние месяцы международной напряженности, порожденной рядом проблем - от конфликтов в международных торговых отношениях до неопределенности вокруг Brexit. Это и отмечает Бундесбанк, делая ударение на продолжающемся во втором квартале текущего года спад в промышленности Германии, а также угрозу Brexit. И подчеркивает, что восстановления в экспортном секторе и промышленности пока не просматривается. Выходит, что и темпы роста ВВП страны будет продолжать свое падение.

Да, Бундесбанк назвал несколько факторов, которые лежат на самом деле на поверхности. Это и торговые войны, которые уже вызвали замедление экономики Китая. А ведь Поднебесная является важным торговым партнером еврозоны в целом и Германии, в частности. Это и Brexit, закручивающийся в самой невероятной форме и грозящий слаженной экономике всей еврозоны. Это и замедление в самой еврозоне, которая если пока и достаточно далека от эпицентра торговых войн, постепенно к нему приближается. Кроме того, экономика Германии во многом строится на экспорте в другие страны еврозоны, а в большинстве из них, как уже отметили, сейчас наблюдается явное замедление экономики.

Ухудшается и деловой климат в стране. Так, индекс делового климата в Германии снизился в июле до 95,7 пункта с 97,5 пункта в июне, хотя эксперты прогнозировали, что этот показатель  снизится до 97,1 пункта. Июльский индекс показал наименьшее значение с апреля 2013 года. В свою очередь индекс текущей экономической ситуации снизился за этот же период  со 101,1 до 99,4 пункта, что значительно ниже ожиданий аналитиков (до 100,4 пункта). То же можно сказать и о другом важном показателе - индексе экономических ожиданий, который  снизился в июле до 92,2 пункта против 94 пунктов в июне. В результате компании оказались менее удовлетворены своим экономическим положением, они смотрят в будущее с еще большим скептицизмом. "Экономика Германии находится в трудном положении", - заявил глава IFO Клеменс Фюст.

Многие ожидали, что новые признаки ослабления крупнейшей экономики Европы повлияют и на решения Европейского центробанка (ЕЦБ), руководство которого на прошлой неделе провело очередное заседание для принятия решения о мерах денежно-кредитного стимулирования экономики еврозоны. Прогнозировалось, что ЕЦБ ответит на замедление роста экономики еврозоны, понизив к сентябрю ключевую ставку, которая составляет минус 0,4%. От этого заседания ждали четких сигналов о запуске новых стимулов и дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. И ЕЦБ в четверг пообещал снова поддержать экономику Но не изменил базовые процентные ставки, оставив ставку рефинансирования на нулевом уровне, а ставку по депозитам – на уровне -0,4%. Правда в его заявлении изменилась оценка будущих действий евробанка.

Управляющие банка ожидают, что ставки сохранятся «на нынешнем или более низком уровне», по крайней мере, до конца первой половины следующего года. А президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что вероятность рецессии в еврозоне «в целом остается крайне низкой». Но перспективы производственного сектора, по его словам, становятся все хуже и хуже, во многом из-за сохраняющейся уже более года неопределенности, связанной с торговыми войнами, геополитической напряженностью, Brexit и замедлением экономики Китая. Но торговым войнам пока не видно конца, геополитическая напряженность лишь усиливается, Brexit с приходом к власти в Великобритании нового премьера Бориса Джонсона вряд ли смягчится, а экономика Китая, видимо, еще не скоро ускорится.

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