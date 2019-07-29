Практика размещения макетов постовых и машин патрульной службы на дорогах во многих странах давно зарекомендовала себя как эффективный способ борьбы с нарушителями, создающими аварийные ситуации. Обратились к ней и в Азербайджане. Как сообщил haqqin.az начальник отдела Государственного управления дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов, на разных участках автомобильных дорог, в частности по трассе Баку - Шемаха, уже установлены шесть макетов машин дорожно-патрульной службы.

«Макеты размещены на участках, где высок риск превышения скорости водителями и вероятности ДТП. В дальнейшем количество макетов машин ГАИ будет увеличено», - обещает полковник В.Асадов, предупреждая, что они отнюдь не будут находится на одном и том же месте - периодически их будут переносить с одного участка на другой. А вот там, где лихачи и другие нарушители предполагали увидеть макет, вполне может оказаться реальная машина патрульных. Так что не стоит водителям рассчитывать на разрисованный муляж в привычном месте – там их может ждать настоящая машина с автоинспектором.

Решение об установке макетов принято с учетом менталитета наших водителей, которые, видя машину дорожно-патрульной службы, не только снижают скорость, но и сразу застегивают ремень безопасности, отметил начальник ГУП бакинской полиции.

Практика установки макетов сотрудников дорожной полиции и служебных машин в натуральную величину уже много лет применяться в США и европейских странах. Данный метод полностью себя оправдал как средство повышения дисциплины автомобилистов и снижения вероятности нарушений правил дорожного движения.