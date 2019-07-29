В Грузии опять маневры, масштабы которых раз от разу все более впечатляют. Теперь это многонациональные учения под названием Agile Spirit 2019 («Проворный дух - 2019»), в которых участвуют более трех тысяч военных из 14 стран-участников и партнеров НАТО, в том числе из США, Черногории, Украины и стран Балтии.

Нынешние учения отличаются от прошлых тем, что теперь наряду с теорией в течение двух недель будет обкатываться и практика. Как сообщает Минобороны Грузии, проходят они на базе второй пехотной бригады в городе Сенаки на западе страны. Командующий силами обороны Грузии назвал учения «еще одним шагом на пути к членству в НАТО».

Как известно, по правилам НАТО государства, у которых оккупированы земли или присутствуют территориальные конфликты, не могут интегрироваться в военный альянс. Но надежду грузин на то, что страна наконец войдет в вожделенный для нее альянс, укрепил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, заявив, что «если Грузия продолжит двигаться в правильном направлении и будет придерживаться демократического курса, единственной помехой на пути интеграции страны в НАТО будет проблема Абхазии и Южной Осетии. Но мы не должны допустить, чтобы это стало препятствием».

Такое отступление для Грузии совсем не понравилось Москве. Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин выразил обеспокоенность по поводу евроатлантического пути Грузии и отметил, что ее членство в НАТО может быть угрозой для отношений двух стран. «Это угроза не столько для России, сколько для российско-грузинских отношений. Одно дело, когда мы имеем доброго соседа, у которого есть проблемы, и в отношениях между нами есть проблемы. Но другое, когда твой сосед является членом Североатлантического альянса», - считает Карасин.

Тем не менее НАТО и Грузия регулярно проводят совместные мероприятия, в том числе военного характера. Министр обороны Грузии Леван Изория в ходе встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом даже утверждал, что в 2019 году фиксируется беспрецедентная динамика с точки зрения углубления сотрудничества в формате Грузия — НАТО и что вступление страны в альянс вполне возможным.

По словам грузинского эксперта Кахи Кацитадзе, приближение НАТО к границам РФ всегда воспринималось российским руководством негативно. «Сейчас же, на фоне резкого ухудшения отношений, подобный шаг практически наверняка приведет к возникновению еще одной точки напряженности в отношениях России и Запада, на этот раз на Южном Кавказе. Готовы ли к этому в НАТО, пока не известно. Однако чем больше обостряется ситуация в нашем регионе, тем больше возрастает роль Грузии». – уверен он.

Свое мнение о неожиданном форсировании вступления Грузии в НАТО высказал haqqin.az политолог Сосо Цинцадзе. «Первое – это обострение российско-грузинских отношений. Второе - нестабильная ситуация в регионе в связи с Ираном», сказал он.

А эксперт Мамука Гвадзабия заявил, что вступление Грузии в НАТО может создать для нее надежную гарантию безопасности. «НАТО представляет собой самую мощную систему безопасности за всю историю человечества, - утверждает он. - Эта система была создана в 1949 году и она, помимо всего прочего, является общностью определенных ценностей, к которым мы тоже стремимся. Абсолютно разделяю мнение о том, что демократии обретают силу, когда они объединяются. Поскольку мы признаем эти ценности и к тому же находимся на стыке западной и восточной цивилизаций, вступление в НАТО принципиально необходимо, ибо в таком случае мы получаем гарантию стабильности.

На вступление в альянс в самое ближайшее время надеется и эксперт по вопросам международных отношений Шалва Пичхадзе. «Сейчас нас ждут в альянсе, но усиливается Россия, происходят перемены в нашем регионе и близлежащих странах, если не успеем вступить в НАТО, потом это окно для нас может закрыться», - объясняет он причину такого неуемного стремления Грузии влиться в евроатлантическое сообщество.