Натик Гусейнзаде 04:04

Американский финансовый медиагигант Bloomberg опубликовал сенсационный материал об экс-главе Международного банка Азербайджана Джахангире Гаджиеве, его жене Замире Гаджиевой и дочери Лейле Махмудовой, а также о компаниях, помогавших им переправлять деньги из Азербайджана в Великобританию и покупать там недвижимость.

Как известно, Джахангир Гаджиев приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 15 годам тюремного заключения, а Замиру Гаджиеву судят в Лондоне, обвиняя в отмывании денег. «В период с 2003-го по 2015-й годы Гаджиевы потратили целое состояние в Великобритании, - начинает свое долгое повествование Bloomberg. - Они израсходовали 11,5 миллиона фунтов на таунхаус в роскошном лондонском районе Найтсбридж и еще 10,5 миллиона фунтов на поле для гольфа и клуб возле знаменитого ипподрома Аскот. Они купили новый самолет Gulfstream за 42,5 миллиона долларов. Помимо этого, Замира, владеющая 35 кредитными картами, транжирила деньги в самом известном универмаге Лондона Harrods. Там только за одну неделю она потратила около 725 000 фунтов на ювелирные изделия, дизайнерскую одежду и другие товары. При том, что годовая зарплата ее мужа в 2008 году в Международном банке Азербайджана составляла 70 650 долларов, а сама Замира не имела серьезного дохода. Однако несмотря на огромную разницу между расходами и доходами, целый ряд посредников - юристы, бухгалтеры, инвестиционные консультанты и другие специалисты – помогал паре перевести их богатство в активы в Великобритании».

Далее Bloomberg раскрывает названия фирм, которые содействовали Джахангиру Гаджиеву в отмывании денег из Азербайджана. «Среди них были TridentTrust, предоставляющая фидуциарные услуги, и так называемый мультисемейный офис WernerCapital. Они помогли создать юридические лица на Нормандских островах и в Великобритании, чтобы приобрести гольф-клуб, сообщает NCA (Национальное агентство по борьбе с преступностью). Базирующаяся в Лондоне Werner Capital является одной из гибридных инвестиционных компаний, обслуживающих ультрабогатых клиентов – тех, которым отказывают банки из-за высокого уровня риска. Компания основана Томасом Матеосом Вернером, бывшим руководителем Deutsche Bank AG и HSBC Holdings Plc. WernerCapital предлагает множество услуг - от помощи семьям в покупке особняков до получения виз и устройства детей в лучшие школы Великобритании. Из-за дела Замиры Гаджиевой данная компания стала объектом пристального внимания NCA, где считают, что Лондон притягивает грязные деньги со всего мира, и активно взялись за борьбу с отмыванием денег». Томас Вернер, ссылаясь на конфиденциальность, отказался комментировать отношения своей фирмы с четой Гаджиевых. Он лишь отметил, что у его компании никогда не было проблем с Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) и нет никаких оснований для подозрений со стороны NCA. Руководители офисов Trident Trust в Лондоне и на острове Гернси не ответили на запросы Bloomberg, как и адвокаты Замиры Гаджиевой. Американское СМИ напоминает, что свою первую собственность в Лондоне Джахангир Гаджиев приобрел в 2003 году. «Он купил дом в Найтсбридже, за 2,5 миллиона фунтов стерлингов через подставную компанию, расположенную на Британских Виргинских островах. Хотя его зарплата в то время составляла менее 36 000 долларов.

Вторым владением Гаджиевых стала квартира стоимостью 3,2 млн фунтов в элитном районе Белгрейвия. В 2006 году Замира Гаджиева присоединилась к программе лояльности универмага Harrods, и в течение следующих 90 дней она потратила там более 15 000 фунтов на товары от Louis Vuitton и других фирм. В декабре 2009 года Джахангир использовал подставную компанию на Британских Виргинских островах под названием Vicksburg Global, чтобы перестроить резиденцию в Найтсбридже в таунхаус (дом с несколькими многоуровневыми квартирами с отдельным входом для каждой из них – Ред.). Частное банковское отделение Barclays в Швейцарии предоставило Гаджиеву ипотечный кредит в размере 7,5 млн фунтов на покупку дома, который был полностью погашен через несколько лет. А оформлением документов занималась юридическая фирма Mishcon de Reya LLP. В 2011 году WernerCapital подготовил отчет о капитале Джахангира Гаджиева для швейцарской банковской группы EFGInternational. Согласно тому отчету активы Гаджиева составляли 72,6 млн долларов, включая 4,5 млн, которые хранились в другом швейцарском банке Bordier & Cie, а также пару резиденций в Азербайджане и виллу на Сардинии на сумму 15 млн долларов. Также в списке был участок земли площадью 1,5 акра (1 акр равен 0,405 гектара – Ред.) под названием Уорренерс в Сент-Джорджес-Хилл – престижном местечке к юго-западу от Лондона. Он был оценен в 3,7 млн фунтов». В 2013 году WernerCapital помог провернуть Джахангиру Гаджиеву еще более сложную сделку – приобрести гольф-клуб Mill Ride & Country Club, расположенный на территории в 170 акров в зеленой сельской местности Беркшира. «Для этого были созданы компании MRGC 2013 и NaturaLtd., которая по документам базировалась на Гернси. Natura, в свою очередь, принадлежала юридическому лицу под названием Western House Nominees, - продолжает Bloomberg. - И все это было частью компании Trident Trust. 9 сентября того же года Natura приобрела гольф-клуб за 10,5 миллиона фунтов стерлингов.

После того, как Джахангир Гаджиев был арестован в 2016 году, Замира начала распродавать свои украшения из коллекции Cartier, Boucheron и Van Cleef & Arpels через аукционный дом Christie's. К июню 2016 года она собрала 1,5 миллиона фунтов. В апреле 2016 года в Великобритании принят закон, обязывающий британские компании публично раскрывать информацию о своих конечных владельцах, независимо от того, сколько подставных компаний вовлечено в эту схему. В том же году компания MRGC 2013 представила шестистраничную документацию, показывающую, что Замира Гаджиева контролирует по меньшей мере 75 процентов компании через траст. Но в день, когда закон вступил в силу, Замиру заменил некий Андреас Георгиу, глава кипрской юридической фирмы. Со временем Георгиу передаст контроль своей племяннице Елене Георгиу». В 2017 году компания Natura, которая от имени Гаджиевых владела гольф-клубом Mill Ride, попросила лондонскую фирму по недвижимости Savills продать недвижимость за 14,5 миллиона фунтов. Однако после проведения комплексной проверки Savills отказался заниматься этим делом. Прошлой осенью дочь Замиры Гаджиевой Лейла Махмудова обратилась к Christie's с просьбой оценить другую партию ювелирных изделий. Сапфировое ожерелье Boucheron было оценено в 100 000 фунтов стерлингов, а жемчужное ожерелье Van Cleef & Arpels – в 20 000 фунтов. Это значительно меньше его первоначальной цены - 250 000 фунтов, которые Джахангир заплатил за него 10 лет назад в Швейцарии. NCA конфисковало украшения. Christie's отказался от комментариев, как и адвокат Лейлы Махмудовой.