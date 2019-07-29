Турция создаст «коридор безопасности» на границе с Сирией

Турция решительно настроена создать зону безопасности вдоль своих границ на севере Сирии. Информация об этом была распространена по итогам заседания турецкого Совета национальной безопасности.

В заявлении Совбеза отмечается, что в ходе встречи было вновь заявлено о решимости Турции "прилагать все возможные усилия для создания "мирного коридора" в рамках обеспечения безопасности границы", пишет ТАСС.

Дискуссия о создании буферной зоны из-за кризиса в Сирии ведется с 2013 года. Тогда в качестве варианта рассматривалось создание бесполетной зоны и зоны безопасности для беженцев на сирийской территории. К этой идее в Анкаре возвращаются почти каждый год, однако по ряду причин планы пока так и не удалось реализовать.