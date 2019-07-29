Нефтяной рынок на подъеме: Brent - выше $65

Стоимость нефти эталонных марок повышается на сигналах сокращения запасов топлива в США по итогам очередной недели.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро среды подорожали на $0,52 (0,8%) - до $65,24 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на $0,37 (0,64%) - до $58,42 за баррель.

Накануне из данных Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,02 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете министерства энергетики, недельное сокращение запасов станет седьмым подряд.

Также рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где из-за конфликта Ирана с США увеличились риски для безопасного прохода судов по Ормузскому проливу.