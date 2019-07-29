Армяне открыли огонь из снайперских винтовок

Вооруженные силы Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 18 раз, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Паравакар Иджеванского района, в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Асрик Джырдахан Товузского района, в селe Гёяли Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехтили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.