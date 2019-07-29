Сильное землетрясение на Крите

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на острове Крит, сообщает греческое государственное телевидение со ссылкой на данные афинского Геодинамического института.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в 7:39 по местному времени, находился в 31 км к юго-востоку от города Ираклиона, передает ТАСС.

Глубина залегания очага составила около 66 км. Сообщений о пострадавших или ущербе нет.

Отмечается, что землетрясение ощущалось не только на Крите, но и на многих других островах в южной части Эгейского моря.