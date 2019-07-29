Племянника Саргсяна все же экстрадируют в Армению

Племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна — Нарека Саргсяна, скрывавшегося в Чехии под именем Франклина Гонсалеса, могут экстрадировать уже в сентябре этого года, пишет газета "Иравунк" со ссылкой на источники среди бывших охранников Саргсяна.

Ранее начальник полиции Армении Валерий Осипян заявил, что Нарек Саргсян, выезжая из страны, пересек границу под своей фамилией, а как он впоследствии стал Гонсалесом, можно будет сказать лишь по окончании следствия. Осипян добавил, что вопрос экстрадиции Гонсалеса-Саргсяна находится вне функций полиции, им занимаются другие органы.

В июне 2018 года против племянника Сержа Саргсяна - Нарека Саргсяна - было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов и наркотиков. Нарек Саргсян был объявлен в международный розыск. В декабре 2018 года силами Интерпола он был найден в Праге. Саргсян скрывался под именем гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса.