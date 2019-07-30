Украинская гривна рекордно подорожала

Национальная валюта Украины — гривна — рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, 30 июля 1 доллар стоил 25,25 гривны. Последний раз американская валюта стоила столько летом 2016-го, пишет УНИАН.

Сегодня же официальный курс доллара установлен на уровне 25,08 гривны. Таким образом, национальная валюта Украины укрепилась еще на 17 копеек.

Согласно принятому бюджету на 2019 год, курс доллара в нем заложен на уровне 29,4 гривны. Ожидается, что экономика вырастет на 3 процента, также проект бюджета предусматривает инфляцию в 7,4 процента.

Эксперты полагают, что до конца года национальная валюта не сможет достичь запланированного показателя. «Это уже очевидно, что не 29,3 гривны за доллар среднегодовой курс, но цифра около 26,5-27 гривны за доллар возможна», — говорил «Обозревателю» экономист Максим Праздников.