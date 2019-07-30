Додон пообещал арестовать сбежавших из страны миллиардеров

Ни бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, ни бизнесмен Илан Шор не смогут уйти от ответственности за преступления, совершенные в период правления демократов, сказал президент Молдовы Игорь Додон, отвечая на вопросы граждан в ходе «прямой линии».

«Даже если кто-то покинул территорию Республики Молдова, будут уголовные дела, будут объявлены в международный розыск», — передают слова президента молдавские СМИ.

«Спрятаться в этом мире невозможно, тем более, когда есть слаженная работа американцев, европейцев и русских... Можно достучаться до любого правительства. Это вопрос времени, но это нужно делать быстрее, так как нужно арестовывать активы внутри страны. Кстати, наложен арест на множество активов – и Шора, и Плахотнюка, и т. д. Но нужно продолжать эту практику и за рубежом, так как там тоже есть активы тех, кто замешан в краже миллиарда и не только. Этим тоже нужно заниматься, ведь в последние годы этого никто не делал», – добавил Додон.

Отметим, что правоохранительные органы Молдовы уже объявили в международный розыск главного фигуранта в деле о незаконном выводе из банков республики миллиарда евро Илана Шора. По предварительной информации, он скрылся в Израиле.