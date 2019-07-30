Икрам Нур, автор haqqin.az 11:13

В королевстве Бахрейн вспыхнули массовые протесты после того, как власти в минувшую субботу, 27 июля, казнили двух шиитских активистов, предъявив им обвинения в терроризме.

Ахмед аль-Малали и Али аль-Араб, по приговору суда виновные в том, что в 2017 году участвовали в нападении на тюрьму неподалеку от столицы Бахрейна, Манамы, были расстреляны ранним утром, а уже к обеду на главные улицы городов и поселков стали выходить люди в черных одеждах. В руках они несли портреты казненных, никаких политических лозунгов, только скорбь, мрачные лица мужчин и плач женщин. Траурную процессию через несколько сот метров встречали отряды полиции, перед которыми уже были установлены ограждения из колючей проволоки. Как только люди останавливались перед этими препятствиями, в них летели гранаты со слезоточивым газом, а из соседних переулков появлялись полицейские в полном снаряжении, с помощью дубинок рассекавшие толпу, обращая ее в бегство. В воскресенье полыхнула уже столица, где дошло уже до рукопашной манифестантов с правительственными силами. Среди гражданских - уже один погибший. Которого официальные СМИ уже поспешили объявить «скончавшимся от естественных причин». Возможно, что и так, если естественной причиной смерти считать ударную дозу слезоточивого газа, а затем - избиение лежащего на земле человека дубинками и коваными армейскими ботинками.

И в ходе процесса над Ахмедом аль-Малали и Али аль-Арабом, и в эти часы, когда в стране то в одном, то в другом месте вспыхивают уличные беспорядки, местные и региональные масс-медиа не перестают рассказывать о «руке Тегерана», «террористах, подготовленных в лагерях иранского Корпуса стражей исламской революции» и «инструкторах Хизбаллы, готовивших экстремистов». «Шииты - пятая колонна Ирана в королевстве, от них все беды - радикализм и насилие», - такова теперь генеральная линия местной пропагандистской машины, которую консультируют подлинные специалисты своего дела, высокооплачиваемые профессионалы из США и Великобритании. По странному совпадению оказывающие аналогичные услуги и «старшему брату» Бахрейна - Эр-Рияду. И, следовательно, конфликт в стране - сугубо конфессиональный. Именно данный взгляд более всего выгоден правящей элите королевства. Ведь в этом случае на пресловутые «враждебные силы» можно списать все. И виртуозно уйти от разговора о собственных управленческих ошибках, алчности, недальновидности, о политике дискриминации по национальному или религиозному принципу, об утрате семьей аль-Халифа инстинкта политического самосохранения. Как и положено качественной пропаганде, основные тезисы местных масс-медиа представляют собой точно взвешенную смесь лжи, правды и умолчаний. Для любого наблюдателя очевидно, что с 2011 года, со времен пресловутой «арабской весны», краем затронувшей Бахрейн и изрядно напугавшей местную правящую династию аль-Халифа настолько, что для подавления волнений она попросила саудитов ввести в страну полицейский контингент, взгляды и настроения местных шиитов действительно стали более радикальными. И действительно появился ряд шиитских группировок, имеющих контакты с Ираном и предпочитающих оружие политическому диалогу.

Вопрос только в том, кто в этом виновен. А для этого нужно ответить на многое объясняющий другой вопрос: что значит быть шиитом в Бахрейне? В королевстве, где шииты составляют по разным оценкам от 65% до 75% коренного населения, это выглядит следующим образом: Из 572 государственных должностей шииты занимают 101 (18%); Из 47 министерских портфелей шиитам принадлежит 10 (21%); Из 68 заместителей министра шиитов 7 (11%); Из 47 помощников министров шиитов 10 (21%); Состав Королевского суда, национальной гвардии, службы национальной безопасности и службы информации CIO (разведка) формируется только из суннитов; Шииты составляют только 3% от численного состава МВД и армии Бахрейна, без перспектив на старшие офицерские должности; В министерствах, где ограничения по конфессиональной принадлежности были менее жестки (Министерство общественных работ и жилищного строительства, Министерство здравоохранения) открыто существуют ограничения на занятие шиитами руководящих постов. Но этим дело не ограничивается. Шииты существенно поражены в избирательных правах, после роспуска крупнейшей шиитской оппозиционной организации, движения «Аль-Вифак» и светского демократического движения «Аль-Ваад» в 2017 году, шииты не имеют своих легальных политических организаций, способных законным путем отстаивать их интересы.

Но даже при такой ситуации власти королевства одержимы «шиитской угрозой» и усиливают дискриминацию трех четвертей населения страны. В принятых государственных программах «Bahrain's National Youth Strategy» и «Bahrain's National Employment Project» предусмотрены мероприятия по ограничению экономических возможностей шиитской общины и по предоставлению экономических льгот суннитам, вплоть до специально подпрограммы финансовой поддержки молодых суннитов, берущих в жены более одной женщины. Сунниты также пользуются льготами при кредитовании собственных коммерческих проектов, налоговыми льготами и другими экономическими преференциями, что закреплено на государственном уровне соответствующими правовыми актами. И уж совсем запредельным выглядит местное правило, при котором приезжающие на заработки в королевство сунниты из других стран пользуются преимуществом при получении работы перед местными шиитами. Достаточно очевидно, что когда 75% населения страны регулярно подвергается всем видам дискриминации (политической, экономической, социальной), то совершенно не нужен «внешний враг» для того, чтобы вся эта смесь социальных противоречий и бесправия в один момент полыхнула. А угли для этого пожара будут до времени под пеплом, создавая иллюзию спокойствия.