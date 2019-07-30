Начальник Генштаба Армении прибыл на границу с Азербайджаном
Начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян посетил воинские части, дислоцированные на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы (Тавушская область). В последнее время на этом участке границы неспокойно.
Глава Генштаба побывал на боевых позициях, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
Он ознакомился с оперативной обстановкой здесь, с физическим и морально-психологическим состоянием личного состава, условиями несения боевого дежурства, инженерными и фортификационными работами.