Начальник Генштаба Армении прибыл на границу с Азербайджаном

Начальник Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян посетил воинские части, дислоцированные на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы (Тавушская область). В последнее время на этом участке границы неспокойно.

Глава Генштаба побывал на боевых позициях, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Он ознакомился с оперативной обстановкой здесь, с физическим и морально-психологическим состоянием личного состава, условиями несения боевого дежурства, инженерными и фортификационными работами.

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