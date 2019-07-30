В Офисе Зеленского решили продать госбанки
В Офисе президента Украины считают необходимым приватизировать в первую очередь государственные банки. Об этом в интервью Bloomberg рассказал заместитель руководителя Офиса по экономическим вопросам Алексей Гончарук.
По словам Гончарука, это будет способствовать приходу на рынок страны крупнейших зарубежных кредитных организаций: "Банки должны быть проданы в первую очередь. Я бы хотел, чтобы в Украину пришли десять больших системных банков", - пишет издание Корреспондент.net.
Гончарук также отметил понимание Зеленским необходимости предоставить Национальному банку Украины возможность проводить независимую денежно-кредитную политику.