Трамп объявил о военной сделке с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заключит сделку с Москвой в сфере контроля за вооружениями. Об этом он сказал в интервью телеканалу C-Span.

«Думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями, потому что мы добавляем в нее то, что нам не нужно», — сказал он.

Глава Америки также добавил, что к новому договору, контролирующему все виды ядерного вооружения, может присоединиться Китай, который «пытается догнать США и Россию в этой сфере, но в данный момент сильно отстает».

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что заключенный с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вряд ли будет продлен. Он истекает в 2021 году. Болтон добавил, что США 2 августа официально выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).