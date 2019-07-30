МИД Грузии: Азербайджан и Грузия укрепляют позиции на Кешикчидаг

Передвижение паломников и туристов по территории пещерного монастырского комплекса Кешикчидаг (Давид Гареджи), который расположен вдоль границы Грузии с Азербайджаном, ограничено в целях безопасности и во избежание инцидентов, заявил замглавы грузинского МИД Лаша Дарсалия.

14 июля граждане Грузии учинили инцидент в отношении пограничного наряда ГПС Азербайджана. МИД Азербайджана потребовал объяснений от посла Грузии в Баку в связи с этим инцидентом, произошедшим на служебной заставе Кешикчи Гала Шамкирской погрангруппы Азербайджана.