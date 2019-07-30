МИД Грузии: Азербайджан и Грузия укрепляют позиции на Кешикчидаг
Передвижение паломников и туристов по территории пещерного монастырского комплекса Кешикчидаг (Давид Гареджи), который расположен вдоль границы Грузии с Азербайджаном, ограничено в целях безопасности и во избежание инцидентов, заявил замглавы грузинского МИД Лаша Дарсалия.
14 июля граждане Грузии учинили инцидент в отношении пограничного наряда ГПС Азербайджана. МИД Азербайджана потребовал объяснений от посла Грузии в Баку в связи с этим инцидентом, произошедшим на служебной заставе Кешикчи Гала Шамкирской погрангруппы Азербайджана.
"После указанного инцидента азербайджанская сторона увеличила количество пограничников и на подконтрольной им территории разместила временную инфраструктуру для логистического обеспечения. Параллельно, на указанном участке увеличилось и количество грузинских пограничников. При этом в целях безопасности и во избежание дальнейших инцидентов установлено временное ограничение на передвижение паломников и туристов", - сказал Дарсалия, которого цитирует "Спутник Грузия".
По его словам, на данном этапе пограничные ведомства Грузии и Азербайджана активно ведут переговоры, чтобы полностью разрядить обстановку и вернуть ситуацию в обычное русло.
"Параллельно этому процессу недопустимо искусственное обострение ситуации. Подобные инциденты наносят вред стратегическим отношениям двух стран", - отметил Дарсалия.