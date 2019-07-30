Адвокат в Азербайджане: наша профессия и надежна, и трудна

Мурад Самедов 12:02

Накануне азербайджанские адвокаты отметили знаменательную дату – 100-летие азербайджанской адвокатуры. Именно в этот день 1919 года была создана Коллегия адвокатов Азербайджанской Демократической Республики. По всей стране прошел целый ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. Адвокаты посещали детские дома и дома престарелых, оказывали бесплатную юридическую помощь и организовывали социальные акции, которые довольно широко освещены в СМИ.

Примечательно, что в отличие от представителей других профессий, адвокаты в Азербайджане долгие годы не имели своего профессионального праздника. Праздничный день был утвержден лишь в прошлом году решением президиума Коллегии адвокатов. Впрочем, знаменательная дата была выбрана не случайно. Именно 30 июля 1919 года решением Минюста АДР была начата работа по организации Совета присяжных, которая явилась прототипом современной Коллегии адвокатов. Спустя несколько месяцев на основании обращения Минюста АДР началась работа по составлению списка адвокатов. Еще с царских времен в Азербайджане заявили о себе около сотни адвокатов, из которых менее десяти были азербайджанцами по национальности. Но какие же это были имена! Исмаил хан Зиядханов, Рашид бек Ахундзаде, Алимардан Топчубашев, Фаталихан Хойский, Халил бек Хасмамедов…. Цвет нации, люди, вписавшие свои имена золотыми буквами в историю борьбы за Республику и становления азербайджанской государственности.

Впоследствии, большинство этих адвокатов вошло в политическое руководство Первой Республики и приложило усилия в попытке формирования законодательной и правовой основы государства… Однако после советизации Азербайджана власть перешла к Ревкому, который одним из своих первых декретов упразднил Судебную палату, прокурорские, следственные и судебные органы, а также систему адвокатуры. Новая власть полностью пересмотрела правовые отношения в новом социалистическом государстве, поставив под сомнение основополагающее значение справедливой судебной системы. А какая же адвокатура и право на защиту без справедливого суда? Социалистическая законность не бравировала атавизмами буржуазного общества – права и свободы человека приняли исключительно декларативный характер, уступив место разгоревшейся классовой борьбе. Социалистическая плаха пришла в действие - тысячи людей расстреливали без суда и следствия. Печально известные «тройки» вершили судьбы за несколько минут. Хотя к неполитическим делам адвокатов все же формально и допускали, но лишь на этапе судебного рассмотрения дела, и, естественно, о полноценной защите прав задержанных и арестованных и речи не было. Примечательно, что возрождение азербайджанской адвокатуры началось со времен становления Третьей Республики в период правления Гейдара Алиева. А еще раньше в период его руководства Второй Республикой, в 1970 году в Азербайджане было воссоздано Министерство юстиции Азербайджанской ССР, которое осуществляло общее руководство над адвокатской системой. Для институционализации и организации адвокатуры важным документом можно считать Конституцию 1978 года. Именно в этой Конституции впервые было отмечено, что для оказания юридической помощи гражданам и организациям создается Коллегия адвокатов. Так же в случае необходимости обеспечивалась бесплатная юридическая помощь гражданам. Но опять же, если говорить о независимой адвокатуре в полном смысле этого слова, то ее формирование началось в независимом Азербайджане. В 1995 году под руководством Гейдара Алиева была создана комиссия по подготовке проекта новой Конституции, а в 1996 году создана Комиссия по юридическим реформам, что заложило основу формирования независимой азербайджанской адвокатуры. До этого адвокатская деятельность организовывалась и контролировалась соответствующим отделом Министерства юстиции.

Полную независимость азербайджанская адвокатура обрела в 1999 году, когда президент Гейдар Алиев подписал закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности». Азербайджанская адвокатура трансформировалась в самодостаточный и независимой институт, равноудаленный от всех ветвей власти. Вот почему и принято считать, что в этом году азербайджанская адвокатура отмечает двойной юбилей: 100-летие со дня учреждения и 20-летие со дня обретения независимости профессии от государства. Спустя несколько лет, 3 ноября 2004 года была учреждена Коллегия адвокатов Азербайджанской Республики. Однако воистину эпоха возрождения азербайджанской адвокатуры началась в 2017 году, когда был дан старт масштабным реформам. На конференции Коллегии адвокатов молодой и известный адвокат, отвечающий новым вызовам времени Анар Багиров был избран главой Коллегии. Более того, был определен новый состав президиума Коллегии адвокатов и Дисциплинарной комиссии. Стартовала работа по устранению одной из основных проблем – нехватки адвокатов и опытных юристов в стране. Адвокатура открыла двери для всех желающих: впервые был проведен масштабный письменный тестовый экзамен по приему в адвокатуру, в котором приняло участие рекордное количество кандидатов – 1961. Благодаря этому число адвокатов, действующих в Азербайджане, увеличилось с 939 до 1503 человек. Судьбоносным для развития адвокатуры в Азербайджане можно считать распоряжение президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» от 22 февраля 2018. В распоряжении президента по адвокатуре указывалась необходимость повысить в три раза размер оплаты адвокатам, оказывающим малоимущим лицам услуги за счет государства. После решения Кабинета министров сумма, выплачиваемая защитникам за юридическую помощь, увеличена с двух манатов за рабочий час до шести манатов. В распоряжении президента Ильхама Алиева также говорилось о необходимости решить вопросы материально-технического обеспечения Коллегии Адвокатов. Кабмину было поручено выделить в Гяндже, Ленкорани, Сумгаите, Шеки и Ширване – в городах, в которых расположены региональные апелляционные суды, суды по тяжким преступлениям и административно-экономические суды, здания для обеспечения деятельности региональных юридических консультаций Коллегии Адвокатов.