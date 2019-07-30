Казахстанским чиновникам запретили покупать иномарки

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление, запрещающее закупку государственными органами импортных служебных автомобилей, сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на пресс-службу Союза предприятий автомобильной отрасли «КазАвтоПром».

«Правительство Республики Казахстан постановило: при осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан», - говорится в правительственном документе.

«В перечень товаров, изъятых из национального режима, вошли легковые автомобили», - подчеркивается в сообщении.

«Соответствующее постановление вступило в силу и действует в течение двух лет», - уточнила пресс-служба союза.

В настоящее время автомобильные предприятия Казахстана собирают некоторые модели KIA, Hyundai, Chevrolet, Skoda, LADA и китайские JAC.