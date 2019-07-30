Трамп строит четырехметровую стену вокруг Белого дома

Президент США Дональд Трамп начал строительство стены вокруг собственной резиденции в Вашингтоне - Белого дома. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что участок ограждения вдоль Пенсильвания-авеню, откуда открывается самый известный и любимый туристами вид на эту достопримечательность, закрыли сплошным строительным забором белого цвета. Однако резиденцию американского лидера все равно видно с улицы. Для красоты ограждение обтянуто белой тканью, на которой размещены некоторые детали проекта, а также архивные изображения того, как Белый дом выглядел в предыдущие эпохи.

Согласно планам, описанным на сайте Национальной парковой службы, новый барьер высотой около 13 футов (почти четыре метра) будет построен с применением технологий обнаружения нарушителей и таким образом, чтобы на него было практически невозможно взобраться.

Намерения сделать более высокой ограду у вашингтонской резиденции президента США появились после серии громких инцидентов, связанных с несанкционированным проникновением посторонних на охраняемую территорию комплекса.