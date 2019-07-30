Турция сократила закупки российского газа

Турция в первом квартале 2019 года сократила импорт российского газа на 43% — до 4,522 млрд кубометров с 7,917 млрд за аналогичный период 2018 года. Это минимальный за десять лет показатель.

«...Почему Турция стала меньше закупать газа у России? Есть две причины. Конечно, Россия очень важный поставщик газа для нашей страны. Но в Турции сейчас наблюдается кризис и уменьшается производство, поэтому газа требуется меньше», — сказал глава турецкой энергетической компании Damnus Energy & Investment Нусрет Джёмерт РИА Новости на полях Российско-Турецкого делового совета.

Второй причиной он назвал диверсификацию: «У Турции до последнего времени не было поставщиков газа, кроме России, Азербайджана и Ирана. Чтобы обеспечить себе диверсификацию, Турция повысила закупку сжиженного газа. Происходит снижение закупок обычного газа по трубе, но в этом нет никакой связи с политическими отношениями с Россией, это чисто экономические расчеты».

По его словам, Турция в последние годы построила два терминала по приему сжиженного газа: «Мы его получаем из Алжира и Нигерии по долгосрочным контрактам. В последнее время было заключено и несколько краткосрочных контрактов».