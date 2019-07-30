Король Бахрейна отказался от встречи с Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к королю Бахрейна Хамаду бин Иссе аль-Халифе с предложением провести встречу в верхах. Однако монарх отверг это предложение, сообщив, что время для нее еще не пришло. Об этом сообщила арабская онлайн-газета Elaph.

Информированный источник сообщил изданию, что недавно в королевстве побывал специальный эмиссар израильского премьера. Он предложил королю Хамаду пригласить Нетаньяху в Манаму. Встреча планировалась на август 2019 года, пишет NEWSru.co.il.

Отмечается, что глава израильского правительства хотел воспользоваться встречей с королем в ходе предвыборной кампании.

Бахрейн, наряду с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом, не признавая Израиль официально, поддерживает с ним тесные связи.