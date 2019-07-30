Вторая очередь поставок С-400 в Турцию начнется в 2020 году

Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем С-400 в страну начнется в 2020 году. Об этом заявил руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир в среду в эфире телеканала ТГРТ.

"Вторая очередь поставок С-400 может начаться в будущем году. Управление системами будет осуществлять Турция", - сказал он.

Исмаил Демир также подчеркнул, что у США нет законных оснований для исключения республики из программы создания истребителей пятого поколения F-35.

"У США нет юридических оснований для исключения нас из программы F-35. Это решение далеко от рациональности", - сказал он. Демир отметил, что на данный момент Анкара "не получала официальных документов о ее выводе из программы" создания истребителя.

Глава УОП добавил, что Турция "сообщила США о своем желании остаться в проекте", а также, что "есть обратный путь" для продолжения участия Анкары в программе.