Пожар в российских лесах охватил около 3 млн гектаров

Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров. Более 300 очагов возгорания не тушат на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, говорится в сообщении ФБУ «Авиалесоохрана», пишут российские СМИ.

По информации ФБУ «Авиалесоохрана», больше всего лесных пожаров зафиксировано в Иркутской области — там тушат 59 пожаров на площади 78 226 гектаров. В Красноярском крае горит территория площадью 21 963 гектаров (47 пожаров), в Якутии — 1 403 гектаров (24 пожара).

Отмечается, что в настоящее режим ЧС введен в четырех субъектах России, а особый противопожарный режим — в 41.

В начале месяца дым от лесных пожаров в Сибири накрыл несколько областей Казахстана. Площадь лесных пожаров продолжает увеличиваться. По мнению красноярского губернатора Александра Усса, лесные пожары в зоне контроля не нуждаются в тушении, потому что бороться с ними бессмысленно, а иногда «даже и вредно».